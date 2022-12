Craquages complets, vannes, coup de chaleur: nos consultants ont pété un câble lors de Croatie-Belgique (vidéo)

Ce jeudi, l'équipe du Vestiaire vous donnait rendez-vous plus tôt que d'habitude. Avec Marc Delire et Silvio Proto, vous avez pu regarder le match, en live commenté, avec nos deux consultants. L'occasion de découvrir leurs réactions en direct pendant toute la rencontre, conclue sur le score de 0-0 et provoquant l'élimination de la Belgique.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le duo a vécu cela à fond. Dès le début, avec ce gros raté de Mertens. "Mais Mertens, qu'est-ce que tu fous purée ? Cela fait deux occasions en moins de deux minutes !", a fustigé Marc Delire, rapidement repris par Proto. "ON VA LE FAIRE MARC", hurle alors l'ancien gardien.

C'est ensuite Lukaku, avec trois énormes ratés, qui va faire hurler nos consultants. "Mais qu'est-ce qu'il a raté !", "Mais Romelu, qu'est-ce tu nous fais là", "Mais c'est pas possible ça !", lance par exemple Marc Delire, notamment sur son envoi sur le montant. "C'est pas de bol marc", "Tu vas nous faire mourir Romelu", a lui déclaré Silvio Proto, le duo regrettant finalement le dénouement d'une rencontre cruelle.

Il faudra trouver un moyen de réagir en mars, lors des premiers matchs qualificatifs pour l'Euro 2024.