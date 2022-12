Mondial 2022 - "Ça ne peut plus se reproduire", prévient le buteur espagnol Morata

(Belga)

Alvaro Morata (attaquant de l'Espagne, battue 2-1 par le Japon mais qualifiée, à la télévision espagnole): "C'était incroyable. L'important est que nous soyons qualifiés. Dans presque toutes les Coupes du monde, toutes les équipes ont eu des moments difficiles. L'important est de les dépasser et de continuer à se faire confiance. À partir de demain on va se mettre les huitièmes de finale dans la tête. Ça ne peut plus se reproduire parce que sinon tu rentres à la maison. Ils nous ont mis deux buts en cinq minutes. Il n'est plus nécessaire d'y penser, l'important est que nous soyons en huitièmes de finale. À partir de demain, nous allons préparer le match et tout donner." (Belga)