Anderlecht tient son nouvel entraîneur avec le Danois Brian Riemer

(Belga) Anderlecht a officialisé vendredi l'arrivée de son nouvel entraîneur, Brian Riemer. Le Danois, 44 ans, arrive en provenance de Brentford en Premier League où il était l'adjoint de Thomas Frank.

Riemer a rejoint le staff de Thomas Frank à Brentford en octobre 2018. En 2021, il a connu la montée en Premier League avec les 'Bees' qui se sont maintenus dans l'élite du football anglais grâce à une 13e place. Cette saison, le club de la banlieue de Londres pointe à la 10e place. Avant de rejoindre Brentford, Riemer a officié comme entraîneur adjoint à Copenhague entre 2012 et 2015, assistant notamment Ariel Jacobs entre 2012 et 2013. Il a ensuite dirigé les U19 du club danois entre 2015 et 2018, un poste qu'il avait déjà occupé entre 2010 et 2012. À Anderlecht, Riemer succède à Felice Mazzu, remercié le 24 octobre dernier après le Clasico arrêté sur le terrain du Standard. Robin Veldman avait assuré l'intérim jusqu'à la trêve de la Coupe du monde. Le Néerlandais reste dans le staff mauve, lui qui devient l'assistant de Brian Riemer. Le Danois, qui entre en fonction vendredi, va rejoindre le groupe anderlechtois actuellement en stage en Crête. Il dirigera son premier match à la tête des Mauves avec un déplacement à Genk le 21 décembre en 8es de finale de la Coupe de Belgique. Cinq jours plus tard, les Anderlechtois retrouveront Felice Mazzu lors de leur déplacement à Charleroi pour la 18e journée de championnat. (Belga)