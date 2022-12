"Portant la Belgique": Éliminés, les Diables Rouges se font chambrer... par Ryanair (photo)

Ryanair et le chambrage, c'est une histoire connue. La compagnie aérienne, qui est très active dans notre pays, a décidé de récidiver en s'offrant à la fois notre équipe nationale et l'Allemagne, tous deux éliminés hier de la Coupe du Monde, malgré de grosses attentes autour d'eux.

Sur Twitter, Ryanair a dévoilé un trio de photos. La première ? Wojciech Szczesny, suivi de Kylian Mbappé. Les deux avec la légende "Portant la Pologne" et "Portant la France". Mais en-dessous, c'est un avion Ryanair qui apparaît, avec "Portant la Belgique et l'Allemagne". Un message devenu viral sur les réseaux sociaux et qui ne fera sans doute pas plaisir à nos joueurs, qui rentreront cette nuit au pays.