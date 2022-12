Adam Scott et David Micheluzzi se partagent la tête de l'Open d'Australie de golf

(Belga) Les Australiens Adam Scott et David Micheluzzi partagent la tête après le deuxième tour de l'Open d'Australie de golf, inscrit au calendrier du DP World Tour et de l'Australian PGA Tour, et doté de 1.110.000 euros. Il se joue sur les parcours de Victoria et de Kingston Heath à Melbourne.

Micheluzzi, après un premier tour en 63 coups, a dû se contenter d'un deuxième tour en 71 coups. Avec ce tour en un sous le par, il s'est fait rattraper par son compatriote Adam Scott qui a signé un tour de 63, sept sous le par. Le duo australien a trois coups d'avance sur l'Américain Gunner Wiebe, l'Australien Haydn Barron et le Néo-Zélandais Josh Geary. (Belga)