Plus de 25 athlètes, surtout des femmes, cibles de messages haineux selon une enquête

(Belga) Plus de 25 athlètes, en majorité des femmes, ont été la cible de messages haineux sur les réseaux sociaux, principalement à caractère sexiste ou raciste, autour des Championnats du monde d'athlétisme 2022, selon une analyse de la Fédération internationale publiée vendredi.

World Athletics s'est appuyée sur un outil permettant de surveiller les comptes Twitter ou Instagram de 461 athlètes quelques jours avant, pendant, et après les Mondiaux organisés en juillet à Eugene, aux États-Unis, pour conduire cette enquête en ligne. Elle en avait déjà mené une, de moindre ampleur, autour des Jeux olympiques de Tokyo à l'été 2021. Selon ses observations, 27 athlètes ont été visés par des commentaires haineux, majoritairement des femmes (16). Ces commentaires sont principalement à caractère sexiste (plus de 40%) et raciste (près de 20%). Ils sont davantage motivés par des éléments extrasportifs que par les résultats, pointe l'organisation. Deux athlètes, une femme et un homme, ont été particulièrement ciblés par cette violence numérique (près de 40% des messages identifiés), souligne-t-elle. "Les résultats de cette analyse sont inquiétants mais il est important que nous sachions où et comment nos athlètes sont attaqués sur les réseaux sociaux pour pouvoir agir pour les protéger et éviter que cela se reproduise", a commenté le président de World Athletics Sebastian Coe. La Fédération internationale d'athlétisme précise qu'elle se réserve le droit de signaler les auteurs des commentaires les plus violents aux autorités nationales pour d'éventuelles poursuites. Au total, plus de 425.000 messages ont été analysés. Plus de 1.900 athlètes étaient engagés aux Mondiaux-2022. (Belga)