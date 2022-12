La FIFA envisage d'organiser des tirs au but avant chaque match lors de la prochaine Coupe du Monde

La Coupe du Monde 2022 n'est pas encore terminée, mais à la FIFA, on prépare déjà celle de 2026, qui se jouera aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Une compétition qui changera de format, avec 48 équipes qualifiées, contre 32 actuellement. Dans sa formule initiale, l'idée était d'ailleurs de répartir les équipes en 16 groupes de 3. Selon The Athletic, la FIFA hésite désormais à instaurer un autre système lors de chaque match de la phase finale.

En effet, l'idée serait d'organiser une séance de tirs au but, avant le coup d'envoi. Pourquoi ? Pour pouvoir départager les équipes en cas d'égalité après les deux journées de la phase de poules. Cette séance serait donc comptabilisée pour favoriser une équité sportive et permettre de définir les qualifiés sans qu'il n'y ait des risques d'arrangements illégaux entre les équipes.

Le journal avance aussi que la FIFA pourrait finalement envisager de rester dans la formule de groupes à 4 nations, en ayant finalement 12 groupes pour le tournoi. Affaire à suivre dans les prochains mois.