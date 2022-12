Deux Belges à Tokyo ce week-end pour le Grand Chelem de judo avant les Masters à Jerusalem

(Belga) Seuls deux Belges disputent l'épreuve du Grand Chelem de judo de Tokyo ce week-end. Sami Chouchi, 29 ans, 8e mondial, est engagé en -81 kg alors que Abdul Malik Umayev (IJF 47), 22 ans, montera sur les tatamis japonais en moins de 73 kg. Les deux hommes seront en lice samedi.

C'est la première fois depuis 5 ans que le circuit mondial IJF World Tour retrouve l'épreuve de Tokyo, seuls les JO ont pu avoir lieu l'été dernier dans la capitale japonaise. Le tournoi permet de récolter des points en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024 pour un classement ouvert jusqu'au 23 juin 2024. Ce sera l'avant-dernier rendez-vous de l'année 2022 avant les Masters à Jérusalem. En Israël, du 20 au 22 décembre, dans un traditionnel évènement qui rassemble le top 36 mondial de chaque catégorie, ils sont 9 Belges prévus sur les listes des engagés avec Jorre Verstraeten, 4e mondial en -60kg, Matthias Casse, numéro 2 mondial, et Sami Chouchi (-81kg), Toma Nikiforov (IJF 7/-100kg), Ellen Salens (IJF 32/-48kg), Charline Van Snick (IJF 33) et Amber Ryheul (IJF 26) en -52kg, ainsi que Mina Libeer (IJF 15/-57kg) et Gabriella Willems (IJF 18/-70kg). Charline Van Snick, 32 ans, devrait ainsi y effectuer sa rentrée après un an et demi sans compétition. La Liégeoise avait quitté les Jeux de Tokyo fin juillet avec une commotion et avait été contrainte de respecter une longue période de repos pour des raisons de santé. (Belga)