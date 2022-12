"Il faudra convaincre ma femme": Louis Van Gaal plaisante mais ne ferme pas la porte aux Diables Rouges (vidéo)

Et si le prochain sélectionneur des Diables Rouges s'appelait Louis Van Gaal ? C'est ce qu'a voulu savoir le Laatste Nieuws, qui s'est présenté à la conférence de presse des Pays-Bas, encore en lice à la Coupe du Monde, et qui sont entraînés par Van Gaal. En 2016, au départ de Marc Wilmots, le Néerlandais avait déjà été cité avec insistance à la tête de la sélection, mais cela ne s'était pas fait.

Avec le départ de Martinez, la question lui a donc à nouveau été posée. Et visiblement surpris, Louis Van Gaal n'a pas fermé la porte. "Je suis concentré sur les Pays-Bas, le match face aux Etats-Unis et les quatre victoires qui nous séparent du titre de champion du monde", a-t-il d'abord lancé, avant d'encenser notre pays. "La Belgique est un beau pays, avec des gens très sympathiques. J'adore Knokke et sa magnifique plage. Mais il faudra d'abord convaincre ma femme", a-t-il plaisanté, bottant subtilement en touche.

Il a conclu en estimant que la Belgique aurait "mérité" une victoire hier contre la Croatie, ce qui les aurait propulsés en huitièmes de finale. Le football est cruel.