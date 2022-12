Sensation à la Coupe du Monde: l'Uruguay s'impose mais est déjà éliminé !

Malgré sa victoire 0-2 aux dépens du Ghana, l'Uruguay n'est pas parvenu à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football, lors de la 3e et dernière journée du groupe H, vendredi au stade Al Janoub à Al Wakrah. La faute à la Corée du Sud qui a battu dans le même temps le Portugal (2-1) et qui arrache la 2e place qualificative. La Celeste est éliminée aux nombres de buts marqués (2 contre 4 aux guerriers Taeguk), les deux équipes ayant la même différence de buts (0). Comme en 2014, lors de sa précédente participation, le Ghana est éliminé dès la phase de poules.

Le doublé de Giorgian De Arrescaeta (26e et 32e) est tombé peu après le penalty manqué par le Ghana, Andre Ayew tirant trop faiblement (21e). En quarts de finale du Mondial 2010, le Ghana avait manqué la conversion d'un penalty en fin de prolongation face à ... l'Uruguay, avant d'être éliminé aux tirs au but. L'histoire s'est donc répétée d'une certaine manière pour les Ghanéens. Les Sud-Américains, après avoir appris la victoire coréenne, se sont lancés dans un ultime effort pour tenter d'inscrire un 3e but nécessaire. Trop tard. L'Uruguay termine 3e du groupe avec 4 points derrière la Corée du Sud (4 points) qui affrontera le vainqueur du groupe G très probablement le Brésil, déjà qualifié.

Le Portugal, premier avec 6 points, sera opposé de son côté au 2e de ce même groupe G soit la Suisse, le Cameroun ou la Serbie. Le Ghana, 2e au coup d'envoi, termine 4e avec 3 points. Obligé de gagner, l'Uruguay aborda la rencontre plus offensivement que face à la Corée du Sud et le Portugal. Charge au trio Pellistri, Suarez et Nunez d'animer l'attaque de la Celeste.

Après une percée non aboutie de Nunez (13e), le premier tournant de la rencontre se situa dans l'autre camp. Jordan Ayew, bien isolé, adressa un envoi puissant que Rocher ne put que repousser, Kudus à l'affût sur le rebond était accroché par le portier sud-américain. Après plusieurs minutes de consultation du VAR, l'arbitre allemand Daniel Siedel accordait le penalty. Andre Ayew le manqua complètement et Rochet pu se racheter et préserver le 0-0 (21e). La rencontre était lancée. Le Ghana accusa le coup et le paya cher. Une perte de balle de Amartey manquait de peu d'être exploitée par Nunez, Salisu sauvant in extremis son but (23e). Une nouvelle bévue de la défense ghanéenne, Seidu et Amartey manquant le ballon, à la suite d'une autre perte de belle, fut exploitée par Suarez dont le tir mal repoussé par le gardien Zigi arrivait finalement à De Arrescaeta qui n'avait plus qu'à conclure de près (26e, 0-1).

Le premier but uruguayen de ce Mondial était suivi six minutes plus tard d'un autre, plus collectif encore, et à nouveau conclu par De Arrescaeta d'une belle volée (32e, 0-2). Sur du velours, les double champions du monde (1930, 1950) retrouvèrent leurs réflexes plus calculateurs et laissèrent l'initiative à des Blacks Stars plutôt ternes jusque-là. Le Ghana lança à la reprise les jeunes attaquants Osman Bukari (23 ans), ancien joueur de La Gantoise, et le Rennais Kamaldeen Suleymana (20 ans), en remplacement des frères Ayew. Son envie s'en trouva décuplée, même si cela n'aboutit pas à de franches occasions alors que Rochet se montrait assez hésitant dans ses interventions.

Quart de finaliste en 2018 (battu par la France 2-0), l'Uruguay a espéré obtenir à son tour un penalty mais le VAR cette fois ne confirma pas la faute (59e). Pellistri, manqua ensuite la conclusion d'un joli mouvement collectif, qui aurait mis fin à tout suspense (65e). Zigi dut encore repousser une frappe bondissante de Valverde (70e). La fin de match ne changea plus rien au score, malgré un tir de Semenyo (trop croisé, 79e) et une parade indispensable de Rochet sur un tir de Kudus (81e). Dans l'autre camp, une parade spectaculaire de Zigi sur une tête de Cavani s'avéra inutile en raison d'un hors-jeu (89e). L'Uruguay aurait pu encore revendiquer un penalty (90e+3) mais l'arbitre resta inflexible. À l'instar de plusieurs Diables Rouges, les derniers représentants de la grande génération de l'Uruguay: Luis Suarez, Edinson Cavani, 35 ans, et Diego Godin (36 ans), absent vendredi, disaient à adieu à la Coupe du monde après avoir notamment terminé 4e du Mondial en 2010 en Afrique du Sud.