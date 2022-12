"On a vu ses fesses": un soigneur du Cameroun se penche un peu trop et fait exploser les réseaux sociaux

Le Brésil affronte le Cameroun dans le dernier match de poule de cette Coupe du monde 2022. Le Brésil est déjà qualifié pour les huitièmes de finale tandis que le Cameroun doit absolument gagner.

Les soigneurs du Cameroun sont montés sur le terrain pour une intervention. L'un deux avait le pantalon un peu trop bas et a montré ses fesses à la terre entière. Forcément, le buzz est immédiat.

Bon, le Cameroun manque clairement de solution et le Brésil ne force vraiment pas son talent. Du coup, on commence un peu à somnoler. Heureusement, on se sent moins seul avec vos commentaires.

On a failli voir un sacré but de la part de Choupo-Moting ! L'attaquant a presque dribblé 3 Brésiliens dans le rectangle, mais il ne parvient pas à conclure. Les internautes ont du mal à en revenir.

Le Brésil aligne une "équipe B" avec 9 changements par rapport à son dernier match et pourtant son effectif est monstrueux.

Dani Alves devient ce soir le joueur le plus âgé de l'histoire du Brésil à jouer un match de Coupe du monde à 39 ans et 27 jours.