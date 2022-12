Jupiler Pro League - La Gantoise prolonge le contrat de Tarik Tissoudali jusqu'en 2026

(Belga) La Gantoise et l'attaquant marocain Tarik Tissoudali ont prolongé leur contrat jusqu'en juin 2026, ont confirmé les Buffalos vendredi. Son précédent bail s'achevait en juin prochain.

Tissoudali, 29 ans, se remet actuellement d'une déchirure du ligament croisé antérieur survenue le 30 juillet face à Saint-Trond. Indisponible pour au moins six mois, il a dû renoncer au Mondial au Qatar. Arrivé du Beerschot en février 2021, il a disputé 72 rencontres et inscrit 34 buts avec La Gantoise. La saison dernière il avait trouvé le chemin des filets à 27 reprises et donné 9 assists en 52 rencontres avec son club. (Belga)