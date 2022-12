Roberto Martinez s'en va, qui pour le remplacer? Les consultants du Vestiaire ont leurs favoris

Roberto Martinez va quitter la tête de la sélection belge. L'Espagnol sera resté six ans aux postes de sélectionneur national et de directeur technique de la fédération. Il va désormais falloir le remplacer. Philippe Clément, Michel Preud'homme, Vincent Kompany... ou un autre entraîneur étranger ? Les consultants du Vestaire donnent leur avis.

Silvio Proto : "J'aime l'idée. Philippe Clément aussi. Un étranger, pas du tout. On a des personnes belges qui pourraient faire le boulot, qui connaissent la Belgique. Pourquoi s'entêter à aller chercher un étranger qui va peut-être amener un système de jeu qui ne nous convient pas alors qu'on a tout ce qu'il faut chez nous. Je pense que Vincent Kompany a tout ce qu'il faut, mais que c'est un peu tôt vu le peu de temps depuis qu'il entraîne, mais d'un autre côté, il connaît très bien le groupe. Si je dois choisir, c'est Michel ou Philippe."

Marvin Ogunjimi : "Plutôt Philippe Clément ou Vincent Kompany. Je pense que s'il est champion avec Burnley, la Fédé peut l'appeler pour lui proposer le poste. D'ici là, Thierry Henry peut assurer l'intérim."

Marc Delire : "Non, non, non. Kompany n'est pas prêt. Je suis d'avis pour Michel Preud'homme, mais il ne faut pas oublier qu'on cherche un sélectionneur mais aussi un directeur technique. Pour le consultant, il faudrait mettre en place le schéma suivant : Marc Degryse comme directeur sportif, Michel Preud'homme en sélectionneur et Karel Geraerts et Wouter Vrancken en adjoints."

Ce que Marc attend dans ce dispositif, c'est de la continuité. "Ce que je reproche aux six années de Martinez, c'est qu'on n'a jamais été voir plus loin que le bout du nez de Roberto Martinez. D'ailleurs, à l'heure actuelle, on va commencer l'année avec un déficit de 13 millions d'euros."

Un déficit qui va forcer l'Union Belge à faire une croix sur d'éventuels grands noms comme Thomas Tuchel ou Louis van Gaal.