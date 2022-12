"C'était un honneur", "On est désolés", "Une déception": les Diables Rouges sortent du silence après l'élimination (photos)

Maintenant que tous les joueurs ont quitté le Qatar pour de bon, les Diables Rouges vont commencer à sortir de leur boîte, fort logiquement. Les premiers messages publics de nos internationaux ont été publiés hier soir, avec notamment notre gardien, Thibaut Courtois, qui a tenu à envoyer un message à tous les supporters.

"Un jour plus tard, notre élimination fait toujours mal et cela prendra du temps avant que cette sensation ne disparaisse", a écrit le gardien du Real Madrid. "Je voudrais remercier mes coéquipiers et particulièrement Roberto Martinez, pour tout ce temps passé ensemble. Nous sommes désolés pour les fans, qui sont toujours avec nous. On ne peut que vous promettre que l'on retrouvera toute notre énergie pour réessayer. Merci de votre soutien", a-t-il poursuivi.

Seul buteur de la Belgique dans cette Coupe du monde, Michy Batshuayi a lui aussi tenu à remercier son ancien entraîneur. "C'est une grosse déception de voir notre aventure s'arrêter si tôt. Nous sommes désolés. Mais je sais que cette équipe et nos joueurs ont l'envie de montrer leur vrai visage très bientôt. Je voudrais aussi adresser un merci tout particulier à Roberto Martinez pour les moments spéciaux, pour tous les conseils, sur et en dehors du terrain. J'ai partagé une grande partie de ma carrière internationale avec vous et je ne l'oublierai jamais. Bonne chance pour le futur. Allez les Diables Rouges !", a posté sur Instagram le buteur de Fenerbahçe.

"Déçu que notre aventure s'arrête ici, mais quelle expérience, c'était un honneur de faire partie de ce groupe", a lui sobrement écrit Arthur Theate, qui n'aura pas joué une seule minute. "Je sors d'une année compliquée sur le plan personnel, pour pouvoir jouer une Coupe du Monde avec mes coéquipiers", a écrit Jeremy Doku. "Nous sommes évidemment très déçus, mais je suis reconnaissant d'avoir pu vivre cette expérience et nous retiendrons les leçons. L'entraîneur est celui qui a cru en moi et qui m'a donné la chance de jouer pour les Diables Rouges alors que je n'avais que 18 ans. Je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour moi. Nous reviendrons", a-t-il ponctué.

La prochaine échéance, ce sera au mois de mars avec le début des qualifications pour l'Euro 2024.