Nouveau gros malaise à la Coupe du Monde: la FIFA a interdit à Luis Suarez... d'embrasser ses enfants

Luis Suarez était très remonté. Hier soir, l'Uruguay a quitté le tournoi dès la phase de poules, ce qui reste une immense déception. Le tout malgré une victoire 0-2 contre le Ghana, qui aurait pu devenir décisive si un penalty avait été accordé dans les derniers instants à Edinson Cavani. Mais le VAR n'est pas intervenu sur cette phase.

Interrogé en fin de match, Luis Suarez a donc fustigé l'arbitrage. "On a donné le maximum, on devait gagner, on l'a fait, et ensuite, on dépendait de l'autre match. De la tristesse, c'est ce que je ressens. On demandait le penalty à Edi, parce que le défenseur lui coupe sa course, ensuite celui sur Darwin était aussi on ne peut plus clair... Ce ne sont pas des excuses, mais à chaque Coupe du monde, il y a des décisions incroyables sur des penalties. La FIFA doit au moins essayer de s'expliquer mieux que cela", a-t-il estimé.

Mais ce n'est pas tout: Luis Suarez a surtout tancé la FIFA, qui s'est permis de s'immiscer dans sa vie de famille pendant le tournoi. "A la fin du match, je voulais embrasser ma femme et mes enfants, et des gens de la FIFA sont intervenus pour me dire que je ne pouvais pas, alors que l'autre jour, un joueur français a fait la même chose... Tu te demandes pourquoi ils s'en prennent toujours à l'Uruguay ? On dirait que l'Uruguay devrait avoir un autre poids médiatique pour que je puisse embrasser mes enfants... Enfin, voilà ce qu'est la FIFA", a précisé le joueur uruguayen à la FIFA.