Il a pété un plomb: Edinson Cavani renverse l'écran du VAR après l'élimination de l'Uruguay (vidéo)

Douze ans après la main de Luis Suarez et le pénalty manqué par Asamoah Gyan, le Ghana a encore raté un pénalty par André Ayew vendredi, mais cela n'a pas suffi à l'Uruguay, pourtant vainqueur 2-0, pour se hisser en huitièmes de finale du Mondial-2022.

Cruelle fin de cycle pour Suarez, Cavani et consorts! Alors que tout portait à croire que l'histoire du Mondial-2010 allait se répéter, la génération dorée de la Celeste a fait ses adieux à la Coupe du monde, en pleurs, sur la plus amère des victoires. Une victoire que Cavani voulait encore alourdir, ce qui aurait pu qualifier les siens, mais le VAR n'est pas intervenu sur un possible penalty en fin de rencontre.

De quoi le faire sortir de ses gonds. L'attaquant a passé sa colère sur l'écran du VAR, qu'il a renversé en regagnant les vestiaires, après avoir participé à une vive altercation avec les arbitres en fin de match. Un résumé de la déception ressentie.