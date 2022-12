Les Néerlandais angoissent: la climatisation dans les stades provoque une vague de rhumes dans le vestiaire

Dans le vestiaire néerlandais, de plus en plus de joueurs toussent et reniflent. Ces rhumes sont sûrement la conséquence des nombreux climatiseurs à Doha. "Si ce virus se propage dans le groupe, c'est inquiétant", a déclaré le sélectionneur néerlandais Louis van Gaal à la veille du huitème de finale contre les États-Unis.

Jeudi, le sélectionneur néerlandais a adapté l'entraînement à la situation. "Je leur ai accordé un jour de repos" a-t-il déclaré. "C'est important de communiquer avec mes joueurs. S'ils ne sont pas en forme, il faut les écouter." Van Gaal n'a pas voulu préciser combien d'internationaux étaient enrhumés.

Au début de cette Coupe du monde, Frenkie de Jong et Marten de Roon avaient déjà exprimé quelques difficultés. "J'ai souvent froid et j'ai la gorge irritée", a déclaré De Jong juste avant le deuxième match de groupe contre l'Équateur. "Mais cela ne m'empêchera pas de jouer". De Roon a répondu à la presse ce jeudi avec une voix fatiguée. "J'ai un peu froid, mais sinon je me sens bien", a déclaré le milieu de terrain, qui était titulaire lors du dernier match de groupe contre le Qatar (2-0). "J'ai peut-être joué un peu trop près de Frenkie" a-t-il expliqué en ricanant.

Le sélectionneur national des États-Unis, Gregg Berhalter, n'a pas été surpris par cette nouvelle. "Nous en souffrons tous ici", a-t-il déclaré. "J'ai moi aussi été mal pendant quelques jours. Je suis sûr que c'est à cause de ces climatiseurs."