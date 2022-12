Un Spike d'Or pour son année parfaite: Nafi Thiam ne s'arrête plus et gagne encore un nouveau prix

Comme en 2021, Nafi Thiam et Bashir Abdi ont obtenu les Spikes d'Or 2022, samedi à Malines. Ils sont ainsi reconnus comme les meilleurs athlètes belges de l'année. Il s'agit pour la Namuroise d'une 9e récompense consécutive. La désormais double championne du monde et d'Europe de l'heptathlon, après être devenue double championne olympique en 2021, a remporté tous les Spikes d'Or féminin depuis 2013. Le marathonien Bashir Abdi décroche sa troisième chaussure dorée après 2019 et 2021.

Thiam, 28 ans, a été sacrée cet été en un mois d'intervalle championne du monde de l'heptathlon à Eugene et d'Europe à Munich. Elle a été préférée à Noor Vidts, sacrée championne du monde de pentathlon en salle en mars à Belgrade, et Cynthia Bolingo qui a établi un nouveau record de Belgique du 400 mètres. Bashir Abdi, 33 ans, médaille de bronze du marathon des Mondiaux de Eugene, a devancé dans ce classement Julien Watrin, qui a battu le record de Belgique du 400 m haies à plusieurs reprises et participé à tous les podiums internationaux des Tornados, le relais 4X400 m.

Eliott Crestan, finaliste du 800 m à l'Euro de Munich, a terminé troisième. Helena Ponette (400 m), 22 ans, et Mimoun Abdoul Wahab (400 m haies), 18 ans, sont les Rising Stars 2022. Les Belgian Tornados sont l'équipe de l'année et Roger Habsch l'athlète paralympique.