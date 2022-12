 Des Oranje sanguines: les Pays-Bas maîtrisent les USA et filent en quart de finale (photos)

Samedi après-midi, les Pays-Bas sont devenus la première équipe à accéder aux quarts de finale du Mondial 2022 en venant à bout des États-Unis, 3-1. Le pragmatisme et le réalisme néerlandais

avec deux assists un but de Dumfries, ont permis de vaincre d'enthousiastes Américains. Pulisic a failli surprendre les Pays-Bas, seul face au but à cause d'une défense mal alignée, mais sa tentative a été stoppée par Noppert (3e). Alors que le début de rencontre a tourné à l'avantage des Américains, une construction néerlandaise a abouti à un centre de Dumfries que Depay est venu couper depuis la deuxième ligne pour tirer dans le petit filet opposé (1-0, 10e), devenant ainsi le deuxième meilleur buteur de l'histoire des 'Oranje' avec 43 buts.

Après une demi-heure de jeu plus calme, Weah a alerté le portier adverse sur une demi-volée puissante (43e), mais Blind a éc½uré les États-Unis sur une phase similaire au premier but, en convertissant depuis le point de pénalty une passe de Dumfries à la suite d'une phase mal négociée sur le flanc droit (2-0, 45e+1). Au retour des vestiaires, Gakpo a dû dégager un ballon sur sa ligne (49e), avant que Turner ne sauve les siens du naufrage sur une déviation à bout portant (50e). Après une nouvelle intervention spectaculaire du gardien américain (71e), Wright a manqué l'occasion de réduire le score sur une offrande de la défense néerlandaise (75e), mais l'attaquant s'est racheté en réduisant le score d'un geste peu académique, servi par Pulisic (2-1, 76e).

L'espoir a été de courte durée, puisque Dumfries a couronné son match d'un but après ses deux passes décisives, en reprenant au deuxième poteau un centre idéalement ajusté de Blind d'une reprise de volée croisée (3-1, 81e), pour sceller le score final et la qualification néerlandaise pour les quarts de finale.