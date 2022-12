DP World Tour/Sunshine Tour - Thriston Lawrence conserve la tête de l'Open d'Afrique du Sud après le troisième tour

(Belga) Avec un troisième tour de 67 coups, le Sud-Africain Thriston Lawrence maintient sa position en tête de l'Open d'Afrique du Sud de golf, inscrit au calendrier du DP World Tour et du Sunshine Tour, et doté de 1.435.000 euros. Il se joue sur le parcours Blair Atholl à Lanseria, près de Pretoria.

Lawrence, qui a directement pris les devants du classement avec un premier tour de 64 coups, continue de faire des merveilles. Après six birdies et un bogey, il a rendu une carte de 67, cinq sous le par, comme il l'avait fait le deuxième jour. Avec son score total de 198 coups (-18), le Sud-Africain de 26 ans compte deux coups d'avance sur le Français Clément Sordet et six sur le Suédois Jens Fahrbring. (Belga)