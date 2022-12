Zéro pointé: Marc Delire se trompe complètement dans les paroles de la Brabançonne et choque Silvio Proto (vidéo)

Présent dans Le Vestiaire pour débriefer la première journée des huitièmes de finale de la Coupe du monde de football, le Red Lions Victor Wegnez a été challengé par Anne Ruwet.

Notre présentatrice a demandé au hockeyeur ce que cela lui procurait de chanter l'hymne national. Il faut savoir que nos champions du monde de hockey chantent systématiquement la Brabançonne de tout leur coeur, à la différence des Diables Rouges qui se contentent parfois de la murmurer.

"J'adore chanter l'hymne national parce que ça me met vraiment dedans", confie le champion du monde 2018. "Ça me met dedans d'être accoudé à mes coéquipiers et d'entendre celui à ma droite me gueuler dans l'oreille et celui à ma gauche gueuler dans l'autre oreille".

Après cette touchante confidence patriotique, le hockeyeur est invité à chanter la Brabançonne. Il est suivi par notre consultant Marc Delire... qui peine à trouver les paroles.

"Tu vivras toujours g... fière et belle à ton... nité !", fredonne-t-il tant bien que mal sous le regard médusé de Silvio Proto. "Ave... Gardons pour devise immortelle", continue-t-il avant d'entamer la dernière partie bien connue de tous : le Roi, la Loi, la Liberté.

Une Brabançonne chaotique que le consultant va essayer de justifier tant bien que mal :" Le problème, c'est qu'il y a plusieurs versions".

"Oui c'est ça, tu connais la version sénégalaise", lui rétorque Proto en guise de boutade.

La belle ambiance règne dans Le Vestiaire, à retrouver tous les soirs de la Coupe du monde de 22h à 22h45 sur RTL Play.