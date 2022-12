BNXT League - Liège signe son premier succès de la saison, Louvain domine Limburg

(Belga) Deux rencontres de la 9e journée de la phase belge de la BNXT League de basket ont permis samedi à Liège de signer son deuxième succès de la saison, 86-81 aux dépens du Brussels, et à Louvain d'infliger une 3e défaite à Limburg United 84-76.

Dans la Cité ardente, Moussa Noterman (15 pts, 5 rebs, 2 ast) et Brieuc Lemaire (15 pts, 3 ast) ont été déterminants dans une rencontre qui a basculé en faveur des Liégeois dans le 3e quart remporté 22-12. Kevin Tumba (14 pts, 14 rebs) et Domagoj Proleta (17 pts) n'auront pas permis aux Bruxellois d'éviter une 8e défaite en neuf matchs. Les Bears avaient aussi fait la différence sur Limburg après trois quart-temps (73-49). Le duo KeVaughn Allen (26 pts) et Nick Mcglynn (19 pts) a été décisif côté louvaniste. Ostende est premier au classement avec 14 points (8 matchs) devant Charleroi également à 14 points (9 m.). Limburg est 3e avec 13 unités (8 m.) tout comme Alost 13 (8 m.). Malines est 5e (12 pts/7 m.) et Mons 6e (12 pts/8 m.). Louvain devient 7e (12 pts/8 m.) et Anvers se retrouve 8e (10 pts/7 m.). Liège, désormais 9e (10 pts/8 m.), dépasse le Brussels 10e (10 pts/9 m.). (Belga)