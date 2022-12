Championnat du monde WBC des lourds - Tyson Fury reste champion WBC des lourds en battant Dereck Chisora par arrêt au 10e round

(Belga) Le boxeur anglais Tyson Fury, surnommé le "Gypsy King", a conservé sa ceinture de champion WBC des poids lourds en battant son compatriote Dereck Chisora par arrêt de l'arbitre à la 10e reprise, samedi à Londres.

Sorti d'une éphémère retraite, Fury, 34 ans, a battu Chisora, 38 ans, pour la troisième fois en trois combats, après ses succès en 2011(aux points) et 2014 (arrêt à la 10e reprise). Sa victoire n'a jamais fait aucun doute, devant 60.000 spectateurs réunis dans le Tottenham Hotspur Stadium, au nord de Londres. La supériorité de Fury est apparue clairement à la fin du deuxième round, alors que Chisora démontrait qu'il pouvait bien encaisser. Il n'a en fait jamais menacé Fury. Le tenant du titre, plus grand (2m06 contre 1m88), a fait prévaloir sa puissance dans les neuvième et dixième rounds. Si bien que l'arbitre a décidé d'arrêter le combat dans la 10e reprise après deux frappes au visage encaissées par Chisora. Fury reste invaincu en 34 combats après cette 33e victoire (un nul). Chisora concède sa 13e défaite en 46 combats. Initialement, Fury comptait affronter son compatriote Anthony Joshua, ancien champion WBA, IBF et WBO des lourds dans une "bataille d'Angleterre" inédite entre deux des meilleurs boxeurs de leur génération dans la catégorie reine, mais les négociations entre les deux parties n'ont pas abouti. (Belga)