DP World Tour - Adrian Meronk remporte l'Open d'Australie de golf

(Belga) Le Polonais Adrian Meronk a inscrit son nom au palmarès de l'Open d'Australie de golf (DP World Tour/Australian PGA Tour/1.100.000 euros) à l'issue de la 4e et dernière journée, disputée sur le parcours du Victoria Golf Club de Melbourne, dimanche en Australie.

Meronk, 29 ans, a rendu une dernière carte de 66 coups, notamment grâce à un très bel eagle sur le 72e et dernier trou de son tournoi. Après avoir débuté timidement jeudi en jouant 73, Meronk a successivement signé des cartes de 66, 63 et 66 afin de décrocher son deuxième succès sur le tour européen après celui acquis sur les greens de l'Open d'Irlande cet été. Il a largement devancé les deux Australiens Adam Scott (-9), vainqueur en 2009, et Min Woo Lee (-8). (Belga)