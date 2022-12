Devenu un sex-symbol, un joueur coréen obligé de couper son téléphone à cause... de demandes en mariage

Passer de joueur lambda à véritable star nationale en un seul match, c'est possible. C'est même parfois problématique.

L'attaquant coréen Cho Gue-Sun vit une Coupe du monde très particulière, et ce, à plusieurs niveaux. Joueur du championnat national, il participe, à 24 ans, à sa première Coupe du monde. Réserviste pour la première rencontre face à l'Uruguay, Cho sera titulaire pour les deux rencontres qui suivent contre le Ghana et le Portugal.

C'est après le match contre les Africains que la vie de l'attaquant va changer radicalement. Car de joueur relativement anonyme, il va passer au rang de superstar. Grâce à un doublé, il donne la victoire 3-2 à son équipe.

Arrivé au Qatar avec 20.000 followers sur son compte Instagram, il en compte désormais plus de 2 millions depuis son doublé. Une popularité explosive qui va même se révéler problématique.

En effet, le journaliste sud-coréen Seo Jung-Hwan raconte dans le journal The Athletic que le joueur a dû couper son téléphone pour pouvoir dormir tranquillement. S'il ne le faisait pas, il ne parvenait plus à fermer l'œil à cause de tous les messages et appels qu'il recevait.

Mais ce n'est pas tout. Dans son pays, Cho Gue-Sun est devenu plus qu'une idole : un véritable sex-symbol. "Les supporters sud-coréens sont connus pour accorder le statut de superstar à leurs footballeurs",explique l'auteur Devon Rowcliffe, spécialiste du football sud-coréen. "Après la folie de la Coupe du monde 2002, le milieu de terrain Kim Nam-il est devenu un sex-symbol du jour au lendemain. Des femmes brandissaient des pancartes lors des matchs avec des messages osés, des demandes en mariage... ou des rencontres moins formelles."

C'est ce qui est en train d'arriver à Cho Gue-Sun qui est inondé de... demandes en mariage. "Merci pour tes buts et merci d’écrire l’histoire ! Tu es un roi ! Maintenant, accepte ma demande en mariage", peut-on par exemple trouver dans les commentaires sous ses photos Instagram.