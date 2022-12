"TOUS GIGI TOUS ROUROU": Olivier Giroud devient le meilleur buteur de l'équipe de France et fait chavirer les réseaux sociaux

La France et la Pologne s'affrontent en huitièmes de finale de la Coupe du monde ce dimanche. Une rencontre que les réseaux sociaux ne rateront pour rien au monde.

BUUUT ! Olivier Giroud ouvre le score et devient le meilleur buteur de l'histoire des Bleusavec 52 réalisations.

Ah voilà, l'arbitre a interrompu le match pour que Jules Koundé puisse retirer la chaine qu'il a autour du cou.

Quelle séquence de la Pologne qui a failli ouvrir le score avec deux frappes repoussées sur la ligne d'abord par Lloris puis Varane.

Giroud ne parvient pas à pousser au fond un excellent centre d'Ousmane Dembelé. C'était clairement la plus belle occasion pour la France, mais ça reste 0-0.

Le défenseur Jules Koundé a gardé un collier autour du cou. Les inernautes n'en reviennent pas et à juste titre puisque c'est interdit.

Présentateur des émissions de l'équipe de France sur TF1, Denis Brogniart est apparement contrarié avant la rencontre.

Avant le match, chacun y va de son pronostic. Si la majorité voit la France l'emporter, d'autres sont plus indécis et surtout, ils redoutent les tirs au but.