Mondial: Alisson, symbole d'un Brésil plus défensif ?

Avec son inépuisable réservoir d'attaquants, on oublierait presque que la défense du Brésil est l'une des meilleures du Mondial-2022, au point que son gardien N.1 Alisson n'a pas eu le moindre arrêt à effectuer avant de défier lundi la Corée du Sud en huitièmes (20h00).

La statistique est presque incroyable: la Serbie (2-0) puis la Suisse (1-0), les deux premiers adversaires de la Seleçao, n'ont pas cadré le moindre tir sur la cage d'Alisson, ce qui a permis au Brésil de tranquillement se qualifier et de faire tourner son effectif lors de son troisième match contre le Cameroun vendredi (défaite 1-0).

Contre les Camerounais, derrière une défense très remaniée, le gardien remplaçant Ederson a chaussé les gants, avec de jolies parades, mais un but encaissé en fin de match. Ce qui n'empêche pas le Brésil d'être la meilleure défense de la compétition à ce stade avec 1 seul but encaissé, à égalité avec cinq autres équipes.

En revanche, plus inquiétant, la Seleçao se traîne dans le ventre mou du classement des meilleures attaques avec seulement trois buts inscrits, loin des neuf buts de l'Espagne et de l'Angleterre.

"Nous avons une équipe très équilibrée", avait prévenu en début de tournoi le sélectionneur Tite. "Nous avons concédé peu de buts pendant les qualifications et je ne prévois pas de remplir le terrain de défenseurs. Le secret, c'est de trouver l'équilibre."

- "Notre équipe défend très bien" -

En attendant le retour à la compétition de son maître à jouer Neymar, convalescent et espéré lundi contre la Corée du Sud, la sélection brésilienne a nombre de solutions de rechange en attaque, de Vinicius à Richarlison, de Rodrygo à Raphinha.

Mais c'est peut-être sur sa défense que le Brésil peut bâtir, avance Claudio Taffarel, gardien de la sélection auriverde championne du monde 1994, une équipe qui était également solide derrière.

"Notre équipe défend très bien", s'est réjoui mardi celui qui est désormais l'entraîneur des gardiens de la Seleçao. "Ce n'est pas seulement le fait de nos défenseurs, de nos latéraux, de nos milieux, les attaquants aussi y contribuent. C'est très positif. Quand on ne concède pas d'occasions, on montre sa force."

Lundi, face aux Sud-Coréens au stade 974, Alisson Becker devrait retrouver sa place de N.1 et la solidité d'un axe défensif construit autour de la charnière Marquinhos-Thiago Silva et de la sentinelle Casemiro, qui lui ont évité d'être mis à contribution sur les deux premiers matches.

"Je sais que parfois un gardien s'ennuie, veut participer, mais (Alisson) est prêt", a souri Taffarel. "Je l'ai vu très concentré, très attentif au jeu. C'est une autre forme de participer au jeu, en communiquant, en accompagnant une action à 100%."

Le portier de Liverpool (30 ans), élu meilleur gardien du monde par la Fifa en 2019, sait néanmoins qu'il aura davantage de travail avec le début de la phase à élimination directe, où les gardiens prennent une importance accrue, notamment en cas de dénouement aux tirs au but.

- Quels latéraux ? -

"Pour nous qui sommes sur la touche, c'est mieux qu'il ne soit pas trop sollicité", plaisante Claudio Taffarel.

Cette solidité vient de loin: le Brésil a été la meilleure défense des qualifications sud-américaines (5 buts encaissés en 17 matches) en dépit de son attaque de feu (40 buts inscrits)...

Reste un point d'interrogation: quels latéraux pourra aligner Tite lundi ? Ses titulaires Danilo (cheville) et Alex Sandro (cuisse) étaient à l'infirmerie ces derniers jours, le vétéran Dani Alves (39 ans) ne donne plus toutes les garanties défensives et le remplaçant Alex Telles (genou), est sorti sur blessure et en larmes vendredi.

La sélection brésilienne a d'ailleurs confirmé samedi que ce dernier, de même que Gabriel Jesus, lui aussi touché à un genou, étaient forfait pour le reste du tournoi.

Reconduire Eder Militao, défenseur central du Real Madrid habitué à dépanner à droite, est une option, de même que faire jouer à gauche le droitier Danilo, qui a repris l'entraînement avec ballon et devrait être apte lundi.

L'essentiel, pour le Brésil, est de continuer à être hermétique. Et à donner le moins de travail possible à Alisson, gardien pour l'heure désoeuvré.