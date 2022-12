(Belga) Tyson Fury va peut-être devoir se faire opérer du coude, a indiqué le boxeur anglais après qu'il ait conservé son titre WBC des poids lourds en battant son compatriote Dereck Chisora par arrêt de l'arbitre à la 10e reprise, samedi à Londres.

"J'ai des problèmes à la main et je vais peut-être devoir me faire opérer du coude droit, mais après cela, je serai prêt pour n'importe qui", a déclare Tyson Fury à ESPN. "J'ai été opéré du coude gauche en octobre dernier, maintenant c'est au tour du coude droit. Il me faudra environ six à huit semaines pour récupérer". Un passage sur le billard du "Gypsy King" pourrait retarder le combat contre Oleksandr Usyk, le champion WBA, IBF, WBO et IBO, prévu au début de l'année prochaine. Fury est invaincu en 34 combats avec 33 victoires et un nul. (Belga)