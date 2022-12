Coupe du monde de ski alpin - Après la descente, Aleksander Aamodt Kilde gagne le Super-G de Beaver Creek

(Belga) Aleksander Aamodt Kilde a signé un doublé sur la piste de Beaver Creek. Lauréat samedi de la descente, le Norvégien a remporté le Super-G de la Coupe du monde de ski alpin dimanche dans la station américaine du Colorado. Le détenteur du globe de la spécialité s'est imposé en 1:10.73. Il a laissé son grand rival le Suisse Marco Odermatt à 20/100e de seconde. Le Français Alexis Pinturault s'est emparé de la 3e place à 30/100e.

Kilde, 30 ans, enlève son 3e succès de la saison, après les descentes de Lake Louise et Beaver Creek, et son 16e en Coupe du monde (le 8e en Super-G, autant qu'en descente). Il rejoint Odermatt en tête du classement de la Coupe du monde de la spécialité avec 180 points. Après son 5e podium en autant de courses (dont deux victoires dans le géant de Sölden et le Super-G de Lake Louise), le Suisse de 25 ans conserve 40 points d'avance au classement général. Avec 420 points, il voit Kilde revenir sur lui (380). Troisième, l'Autrichien Matthias Mayer, seulement 10e dimanche, est déjà relégué à 234 points d'Odermatt (186). Le cirque blanc se retrouvera le samedi 10 décembre à l'occasion du slalom géant de Val d'Isère sur la redoutable piste de la Face de Bellevarde qui accueillera encore le lendemain un slalom. (Belga)