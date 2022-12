PGA Tour - Viktor Hovland conserve son titre au Hero World Challenge

(Belga) Viktor Hovland a inscrit son nom au palmarès du Hero World Challenge de golf pour la seconde année consécutive. Le Norvégien a remporté ce tournoi non-officiel du circuit PGA doté de 3,5 millions de dollars dimanche sur le parcours d'Albany à New Providence aux Bahamas.

Le joueur d'Oslo, âgé de 25 ans, a rendu une ultime carte de 69, riche de 5 birdies contre 2 bogeys. Grâce à son total de 272 (-16), il devance comme l'an dernier l'Américain Scottie Scheffler, actuel N.2 mondial, deuxième à deux coups. A quatre coups, on trouve l'Américain Cameron Young qui s'est octroyé la 3e place. Hovland est le seul joueur avec Tiger Woods à avoir remporté ce tournoi deux années de suite. L'ancienne star avait réussi cette performance en 2006 et 2007. Woods a remporté l'épreuve à cinq reprises dans sa carrière. Ses douleurs liées à son grave accident de la circulation en 2021 ont empêché le Tiger d'être présent cette année. Le Hero World Challenge est un tournoi non-officiel du circuit PGA, joué sur invitation et qui réunit chaque année vingt des meilleurs golfeurs mondiaux. (Belga)