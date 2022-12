Sa femme et ses enfants étaient à l'intérieur: Raheem Sterling quitte le Mondial après un violent cambriolage

Absent de la feuille de match Angleterre-Sénégal pour raisons familiales, le joueur anglais Raheem Sterling est retourné en Angleterre auprès de sa famille après que des hommes armés aient cambriolé sa maison alors que sa femme et son plus jeune enfant étaient présents, a rapporté l'agence Associated Press dimanche.

Un peu plus d'une heure avant le début de la rencontre entre l'Angleterre et le Sénégal, qui a permis aux Anglais de se qualifier pour les quarts de finale du Mondial (3-0), la fédération anglaise de football avait communiqué que Sterling était absent pour "un problème familial". Associated Press, cité par l'agence allemande DPA, a expliqué que l'ailier de Chelsea est retourné en Angleterre à la suite d'un cambriolage à son domicile en présence de sa femme et son plus jeune enfant.

Après la rencontre face au Sénégal, Gareth Southgate a confirmé le départ de son joueur. "Clairement, la priorité pour lui est d'être avec sa famille et on va le soutenir pour ça. On lui laissera tout le temps dont il a besoin", a déclaré Southgate qui ne sait pas encore si Sterling reviendra au Qatar. "Je ne veux lui mettre aucune pression. Parfois le football n'est vraiment pas le plus important et la famille passe avant tout."