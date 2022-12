"Je la payerai personnellement": l'équipe de France mise à l'amende après le boycott médiatique de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé ne lâchera pas l'affaire. Le joueur français, absolument intenable depuis le début du tournoi, dont il est l'actuel meilleur buteur, ne va pas se présenter devant les médias dans les prochaines jours. Il l'a confirmé lors de sa seule apparition en conférence de presse, lors de laquelle il a voulu faire le point sur ses intentions et les conséquences de son geste.

"Il y a eu beaucoup d’interrogations autour du fait que je ne m’exprimais pas", a expliqué Mbappé en conférence de presse. "Aux journalistes qui sont là, ce n’était rien de personnel, je n’ai rien contre les journalistes. C’est juste que j’ai toujours ce besoin de me concentrer sur la compétition. Quand je veux me concentrer sur quelque chose, j’ai besoin de le faire à 100%, ne pas perdre d’énergie ailleurs. C’est pour ça que je ne souhaitais pas me présenter (aux conférences de presse en tant que joueur élu "homme du match", comme contre l’Australie et le Danemark, NDLR). J’ai appris après que la Fédération allait avoir une amende, je m’engage à la payer personnellement, il ne faut pas que la Fédération la paye pour une décision qui est personnelle", a-t-il poursuivi.

Kylian Mbappé va maintenant retourner dans sa bulle pour préparer le quart de finale contre l'Angleterre, prévu samedi. Et qui se dessine comme une magnifique affiche !