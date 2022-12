Comme les Simpson: ce manga a prédit à la perfection les deux derniers buts du Japon en Coupe du Monde (vidéo)

Le manga Blue Lock est-il en train de faire comme les Simpson, en se transformant en roi de la prédiction ? Les fans japonais en sont convaincus. En cause, le dernier match joué par le Japon en Coupe du Monde, avec une victoire 2-1 contre l'Espagne. Deux buts qui ressemblent furieusement à ceux inscrit pas les Japonais dans le manga Blue Lock.

Ce dernier a été imaginé après la victoire 3-2 de la Belgique contre les Nippons en 2018. L'histoire raconte la création d'un centre de formation étonnant, qui rassemblerait les 300 meilleurs attaquants du pays pour réussir à former l'attaquant le plus performant de la planète et ainsi marcher sur le monde du foot dans les années qui suivent.

Dans un des épisodes, les Japonais marquent deux buts qui sont une copie-conforme de ceux marqués contre l'Espagne. De quoi faire exploser la communauté japonaise, persuadée que les Japonais ont vraiment été encadrés par l'académie "Blue Lock", le transformant en phénomène viral sur les réseaux sociaux.

Reste à confirmer cela à 16h contre la Croatie, en huitième de finale.