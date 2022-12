"Je n'ai pas aimé du tout": furieux, le sélectionneur du Portugal descend Cristiano Ronaldo

Décidément, Cristiano Ronaldo vit des moments difficiles en ce moment. Le Portugais, déjà poussé vers la sortie à Manchester United après son interview explosive, voit désormais son crédit baisser au sein même de son équipe nationale.

En cause ? Son geste envers un Sud-Coréen lors d'un match de poules, dans lequel il avait demandé à son adversaire de se taire lorsqu'il lui a demandé de se dépêcher de sortir. Une sortie qui énerve profondément Fernando Santos, le sélectionneur, qui ne s'en est pas caché avant le huitième de finale qui opposera le Portugal à la Suisse. "À la fin du match, je suis allé en flash interview et en conférence de presse. Je le répète. Pendant le match, je n’ai rien entendu. Je l’ai seulement vu se quereller avec un Coréen. Depuis, j’ai vu les images et je n’ai pas aimé du tout. Je n’ai pas aimé du tout. Ces sujets se règlent en interne. Ils sont réglés. Point final", a-t-il lancé, le regard noir.

Certains médias, notamment au Portugal, avancent même qu'il pourrait être sur le banc. "L’équipe de départ, les joueurs la connaîtront en arrivant dans le vestiaire. Comme toujours depuis que je suis à ce poste", a précisé à ce sujet Fernando Santos, bottant ainsi en touche.