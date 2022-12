Son académie confirme le décès de l'un des gourous du tennis mondial, Nick Bollettieri

(Belga) Nick Bolletierri est décédé dimanche à l'âge de 91 ans, a confirmé lundi IMG Academy, l'académie de tennis qu'il avait fondée en 1978

Ancien militaire de carrière, Bollettieri avait créé une structure d'entraînement portant son nom axée sur l'entraînement physique et l'immersion totale qui a vu passer une dizaine de joueurs qui ont dominé le tennis mondial, comme Andre Agassi, Boris Becker, Jim Courier, Monica Seles, Venus et Serena Williams ou Maria Sharapova parmi d'autres. "Tous ceux qui connaissaient Nick savent combien il aimait développer le potentiel de jeunes joueurs", a témoigné Tim Pernetti, le président d'IMG Academy à Bradenton sur les réseaux sociaux. "Même à la fin de sa vie, on pouvait le voir souvent sur le campus, coacher ou conseiller de jeunes étudiants-athlètes avec toujours le même enthousiasme depuis 20 ans. "Grâce à son extraordinaire capacité à entraîner et à inspirer le meilleur, Nick Bollettieri doit être remercié pour avoir donné à ce sport parmi les plus grands champions et de fait certaines de ses plus belles pages", avait expliqué Stan Smith, le président de l'International Tennis Hall of Fame, lors de l'induction de ce véritable gourou du tennis mondial il y a 8 ans. Sa fille, Angélique, avait annoncé sur les réseaux sociaux le 19 novembre dernier que son père allait "s'en aller". Ils ont été très nombreux à passer par son académie, rebaptisée ensuite IMG Academy, dont Xavier Malisse côté belge. (Belga)