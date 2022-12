Rugby: Warren Gatland de retour au pays de Galles en sauveur du XV du poireau

Le Néo-Zélandais Warren Gatland, qui avait conduit le XV du poireau en demi-finale de Coupe du monde en 2011 et en 2019, est de retour au pays de Galles dans la perspective du Mondial-2023, en remplacement de Wayne Pivac, remercié après des résultats jugés décevants.

En annonçant dans un communiqué lundi la nomination du sélectionneur de 59 ans, la Fédération galloise (WRU) espère, en recrutant "l'un des meilleurs entraîneurs du rugby mondial", faire tutoyer de nouveau les sommets de l'Ovalie à ses joueurs.

Il faut dire que de 2007 à 2019 sous les ordres de Gatland, qui va prendre ses fonctions d'ici Noël après avoir fait ses adieux à la franchise néo-zélandaise des Chiefs (Super Rugby) dont il était à la tête depuis 2020, les Gallois étaient sur une autre planète.

Deux fois demi-finalistes de la Coupe du monde (2011 et 2019), ils avaient conquis trois Grands Chelems dans le Tournoi des six nations (2008, 2012 et 2019) et, pour terminer en apothéose, décroché une première place au classement de World Rugby - pour la première fois - grâce à une série de 14 matches sans défaite lors de sa dernière saison.

"En fin de compte, je sais que c'est un poste avec beaucoup de pression qui suscite beaucoup d'attentes", a réagi Gatland, interrogé par des journalistes en Nouvelle-Zélande.

"Mais l'excitation du rugby international, le fait de participer aux Six nations, à la Coupe du monde, je pense que ce sont des facteurs clé qui ont emporté ma décision de revenir", a-t-il ajouté.

Sous la direction de l'ancien talonneur de Waikato (1986-1994), le XV du poireau a remporté 70 matches sur 125 disputés (pour 2 nuls et 53 défaites).

- "Nouveau chapitre" -

"Nous connaissons bien (Warren Gatland) et, plus important encore, il nous connaît bien aussi. Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de ce nouveau chapitre entre le pays de Galles et lui et je sais que c'est réciproque", s'est ainsi félicité Steven Phillips, le directeur général de la WRU, cité dans le communiqué.

"Il pourra sans aucun doute avoir un impact immédiat (sur la performance de la sélection, ndlr), comme il l'a fait lorsqu'il nous a rejoints pour la première fois", a-t-il ajouté, faisant référence au Tournoi dès février, puis au Mondial (8 septembre-28 octobre).

"Cette nomination n'est pas une solution prise en urgence, ni une sorte de pansement: elle fait partie de notre plan à long terme pour le rugby au pays de Galles", a estimé Steve Phillips, précisant que le contrat du Néo-Zélandais "pourrait être prolongé jusqu'au Mondial-2027" en Australie.

- Sans vraiment convaincre -

Wayne Pivac, 60 ans, qui avait succédé à son compatriote Gatland après le Mondial-2019, a mené quant à lui le pays de Galles vers une autre victoire dans le Tournoi en 2021 mais sans vraiment convaincre totalement, malgré l'émergence d'un nouveau talent, l'ailier Louis Rees-Zammit.

Lors de l'édition 2022, les choses ont commencé à tourner au vinaigre pour le technicien néo-zélandais avec une défaite face à l'Italie (22-21) à Cardiff, la première victoire du XV transalpin dans le Tournoi depuis 2015.

La récente tournée d'automne, avec trois défaites en quatre matches, dont une historique à domicile devant la modeste sélection géorgienne (13-12), n'a fait qu'enfoncer le clou.

"C'est l'une des décisions les plus difficiles à prendre dans le sport", a souligné Steve Phillips, toujours cité dans le communiqué.

"En fin de compte, nous sommes dans le business des résultats et nous avons convenu avec Wayne que la trajectoire actuelle du pays de Galles ne se situe pas là où nous voulons qu'elle soit et nous le remercions sincèrement pour son temps, son enthousiasme, sa diligence et ses efforts, qui sont incontestables, en tant qu'entraîneur principal au cours des trois dernières années", a-t-il souligné.