"J'accepterai ma punition": un joueur de l'Union Saint-Gilloise a été arrêté par la police et "emmené au commissariat"

La trêve internationale ne se passe pas au mieux pour tout le monde. L'Union Saint-Gilloise a publié un communiqué dans lequel on apprend qu'un de ses joueurs a été arrêté par la police.

"Loïc (Lapoussin) a été arrêté par la police pour un contrôle d’alcoolémie. Cependant, notre joueur a refusé de coopérer et il a été emmené au commissariat pour la suite de la procédure", fait savoir le club bruxellois.

Les faits sont survenus ce dimanche 4 décembre.

Toujours par l'intermédiaire du communiqué, le joueur a présenté ses excuses : "Je suis conscient d’avoir commis une erreur et je tiens à m’en excuser publiquement, ainsi qu’à mes collègues joueurs, au personnel, au conseil d’administration et à toute la famille de l’Union. J’accepterai ma punition ainsi que la sanction supplémentaire imposée par le club."

"Nous prenons cet incident très au sérieux", précise Philippe Bormans, le CEO du club. "Les joueurs montrent l’exemple et sont des modèles pour de nombreux jeunes. Chaque année, l’alcool au volant tue encore des dizaines de personnes et une multitude sont gravement blessées. Nous ne saurions trop insister sur la souffrance humaine que cela entraîne. Nous allons donc infliger une sanction supplémentaire dans le but de sensibiliser et, avec Loïc, de s’engager dans la lutte contre ce problème malheureusement toujours d’actualité."

La nature de la sanction n'a pas été précisée par le club.