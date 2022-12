Bashir Abdi une nouvelle fois au départ à Rotterdam, pour battre son record d'Europe

(Belga) Bashir Abdi sera bel et bien au départ du marathon de Rotterdam le dimanche 16 avril 2023, ont annoncé les organisateurs de la course néerlandaise mardi. Le Gantois de 33 ans a l'ambition d'y améliorer son record d'Europe, établi précisément dans la cité portuaire en 2021, dans un temps de 2h03:36.

Abdi est "convaincu que son marathon préféré pourra lui offrir de belles opportunités grâce à son parcours rapide, son fervent public et son excellente organisation". Ce sera le neuvième marathon en carrière pour le natif de Mogadiscio, en Somalie, le 4e à Rotterdam. Pour ses débuts sur la distance de 42,195 kilomètres, à Rotterdam en 2018, il avait directement terminé à la 8e place. Abdi, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques 2021 et aux Mondiaux 2022, a terminé 4e à Rotterdam en avril (2h05:23) et 3e à Londres début octobre (2h05:19). Le toujours très souriant athlète, entraîné par Gary Lough, est revenu sur l'édition 2021 et son temps record. "Tout s'était parfaitement imbriqué : la météo, les lièvres, l'organisation et la distance par rapport à chez moi", a dit Abdi au magazine RunningNL. "J'ai participé à plusieurs marathons à travers le monde mais aucune ambiance n'est comparable à celle de Rotterdam, où les gens sont fous de cette course", a ponctué celui qui a récemment remporté le Spike d'Or pour la troisième fois, trophée récompensant le meilleur athlète belge de l'année. (Belga)