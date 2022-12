Le Mémorial Van Damme, dernière rendez-vous avant la finale à Eugene, prévu le 8 septembre

(Belga) Le Mémorial Van Damme se tiendra le 8 septembre 2023 et sera la dernière des 14 manches prévues au programme de la Ligue de Diamant d'athlétisme avant les finales. La ville américaine d'Eugene accueillera ces finales les 16 et 17 septembre 2023 sur le tartan du Hayward Field de l'Université de l'Oregon, déjà théâtre des derniers Mondiaux. Les organisateurs l'ont annoncé mercredi.

Le meeting polonais de Silésie, qui avait déjà remplacé les deux manches chinoises en 2022 en raison de la pandémie de Covid-19, est assuré d'avoir sa place au programme jusqu'en 2027. Le principal circuit international d'athlétisme s'ouvrira le 5 mai à Doha et se ponctuera donc à Eugene, lors du Prefontaine Classic. Le Mémorial Van Damme retrouvera son statut de finale du circuit lors des éditions 2024 et 2026. Il sera dès lors étalé sur deux jours. Zurich, autre lieu historique de l'athlétisme mondial, organisera les finales en 2025 et 2027. (Belga)