126 matchs, niveau d'extraterrestre, DJ Eden: retour sur l'incroyable carrière d'Eden Hazard avec les Diables Rouges (vidéo)

Eden Hazard aura tout vécu. Le Diable Rouge de 31 ans a annoncé ce matin avoir pris sa retraite internationale. Il ne sera plus le capitaine de la sélection et ne viendra plus porter le maillot noir-jaune-rouge, assurant dans son message que "la relève est prête".

Sa carrière internationale l'aura emmené vers les sommets, ou presque. Hazard aura joué 126 rencontres en équipe nationale, l'emmenant au troisième rang du Mondial après un tournoi stratosphérique. Même si le début de carrière n'aura pas été simple, jusqu'à son premier but, contre le Kazakhstan. Leader technique et génie du ballon, Eden aura aussi marqué de son empreinte le football belge, mais en dehors des terrains.

Véritable icône des supporters, sa simplicité manquera. Le prouve cet épisode lunaire quand, sur la Grand Place, il s'est improvisé DJ avant d'ambiancer tous les supporters. Sa carrière internationale est terminée, mais l'Histoire du football belge se souviendra de lui à jamais.