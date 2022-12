"Je n'ai pas de question": ce journaliste marocain surprend tout le monde avec de superbes remerciements (vidéo)

Au Maroc, la victoire des Lions de l'Atlas contre l'Espagne rentre immédiatement dans les livres d'histoire. Pour la première fois, le pays connaîtra un quart de finale de Coupe du Monde, découvrant ainsi de toutes nouvelles émotions.

Hier, en conférence de presse, un journaliste marocain a laissé exploser son bonheur. Ce dernier a ainsi pris la parole pour remercier Yassine Bounou et Walid Regragui, l'entraîneur marocain. "Aujourd'hui, vous avez écrit l'histoire. Je n'ai aucune question. Je veux juste vous remercier, car cela n'avait jamais été fait dans l'histoire du football marocain. Vous avez retrouvé la confiance de toute une génération de Marocains. 40 millions de Marocains sont heureux aujourd'hui. Merci coach Walid, merci Yassine Bounou, pour tout ce que vous avez fait. Aujourd'hui, vous avez écrit l'histoire du Maroc. Je parle et j'ai les larmes aux yeux, parce que vous avez sérieusement écrit l'histoire du Maroc. Merci !", a-t-il lancé, touchant les principaux intéressés et récoltant des applaudissements nourris.

Une belle image !