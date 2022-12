Eden Hazard quitte les Diables Rouges - Kompany rend hommage à Hazard et Martinez: "Deux personnes incroyables"

(Belga) Vincent Kompany a, lui aussi, rendu hommage à Eden Hazard, à qui il avait légué le brassard de capitaine des Diables Rouges en 2016, après l'annonce de la fin de la carrière internationale du joueur du Real Madrid. "La fin de quelque chose de spécial" a déclaré Kompany sur les réseaux sociaux, mercredi soir.

L'ancien pilier de la défense des Diables Rouges a remercié Hazard et aussi Roberto Martinez, qui a annoncé son départ en tant que sélectionneur après l'élimination au premier tour de la Coupe du monde, pour "tous les merveilleux souvenirs". "Cela a été un honneur de faire partie de ce chapitre." Pour Kompany, Hazard et Martinez sont "deux personnes réellement incroyables". Kompany a conclu son hommage avec un message d'espoir: "Je suis persuadé qu'il y a encore plein de pages à écrire." Eden Hazard a annoncé mercredi qu'il met un terme à sa carrière internationale après 126 rencontres et 33 buts avec les Diables Rouges (Belga)