Mondial: Angleterre-France, secrète défense

Talon d'Achille avant le Mondial, les défenses de l'Angleterre et de la France feront face à une menace plus élevée qu'à l'accoutumée, samedi (20h00) en quarts de finale, avec Kylian Mbappé à contenir d'un côté et des ailiers remuants, de l'autre.

Les vice-champions d'Europe anglais et les champions du monde français sont tous deux arrivés au Qatar escortés de doute avec un bilan similaire de seulement deux "clean-sheets" (aucun but encaissé) en huit matches jusque là disputés en 2022.

Cela a poussé Didier Deschamps à abandonner son système à cinq défenseurs (trois axiaux et deux joueurs de côté), jugeant son équipe "en difficulté" et "très souvent en déséquilibre".

Le retour à quatre derrière, comme en 2018, a été contrarié par les forfaits de Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez, deux titulaires attendus. Mais le sélectionneur n'a pas modifié ses plans et la réussite est mitigée. A Doha, les Bleus ont encaissé un but à chaque match.

Ils peuvent redouter les coups de griffe des Three Lions, douze buts en quatre matches, portés par le buteur Harry Kane et des joueurs qui "vont très vite sur les côtés, comme Phil Foden, Marcus Rashford, Raheem Sterling (incertain car rentré en Angleterre pour raisons familiales, NDLR)", selon le sélectionneur adjoint Guy Stéphan.

- Duel Mbappé-Walker -

"Il faudra bien boucher les couloirs en effet, mais pour eux aussi", a nuancé Olivier Giroud, avant-centre en grande forme (trois buts) épaulé par le toujours remuant Ousmane Dembélé (deux passes décisives) à droite et le très clinique Kylian Mbappé (cinq buts, deux "assists") à gauche.

Jusqu'à présent, l'Angleterre a concédé très peu d'occasions nettes et seulement deux buts, contre l'Iran (6-2) après avoir mené 4-0. Sa charnière John Stones-Harry Maguire tient globalement la route malgré les doutes, et le gardien Jordan Pickford se montre meilleur qu'avec Everton.

Toutefois, le niveau des adversaires (Etats-Unis, pays de Galles et Sénégal) peut relativiser les trois matches de suite sans but encaissé. Cette fois, il faudra se coltiner Mbappé et la réponse de Gareth Southgate à cette menace est très attendue.

L'Angleterre a dans son effectif un défenseur capable de rivaliser en vitesse pure avec Mbappé en la personne de Kyle Walker, qui l'avait déjà tenu en respect lorsque Manchester City avait affronté le Paris SG en Ligue des champions.

"Je dois le prendre comme dans tous les matches, en le respectant comme il le mérite mais sans trop le respecter (...) Le match, ce n'est pas l'Angleterre contre Mbappé, c'est l'Angleterre contre la France", a prévenu mercredi le Citizen.

- Choix tactique -

Face aux Bleus, la tentation de recentrer Walker existe cependant pour épargner des face-à-face Mbappé/Stones. Ce dernier, habituellement axial droit, glisserait au centre d'une ligne défensive à trois défenseurs centraux.

Cette option tactique est régulièrement utilisée contre des équipes de gros calibre, comme l'a remarqué Guy Stéphan, mais elle a valu un flot de critiques à Southgate quand il l'a utilisée en finale de l'Euro-2021 perdue contre l'Italie aux tirs au but.

Le patron des Trois Lions l'a enterrée depuis le début de la compétition, au plus grand plaisir des supporters. Mais elle permettrait d'ajouter Kieran Trippier, voire Bukayo Saka comme piston droit, pour d'éventuelles prises à deux sur Mbappé, actuel meilleur artificier du tournoi, buteur à chacune de ses titularisations.

La belle mécanique anglaise pourrait toutefois connaître des ratés dans ce cas-là. Surtout, Southgate devrait sacrifier un des milieux entre Declan Rice, Jude Bellingham et Jordan Henderson (très probablement ce dernier), alors que cette triplette a été excellente jusqu'ici et l'une des bases de la solidité défensive anglaise.

L'Angleterre sait aussi qu'être obnubilé par Mbappé serait dangereux face à une équipe qui compte aussi Antoine Griezmann, Giroud ou Dembélé, une autre flèche que Luke Shaw et surtout Maguire, souvent pataud, auront à maîtriser.

"On ne pense pas qu'à Mbappé. C'est une arme dans leur arsenal qui est très bonne, mais ils ont d'autres très bons joueurs qu'on ne peut pas sous-estimer, qui ont gagné des grands titres et une Coupe du monde", a reconnu Walker.

En attendant, Gérard Soler attend toujours son successeur. L'ancien attaquant de Sochaux, Bordeaux et Toulouse entre autres est le seul Français à avoir marqué contre les Anglais en Coupe du monde, en 1982 (défaite 3-1).

