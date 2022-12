Le prochain entraîneur sera étranger: voici les premières infos sur le futur sélectionneur des Diables Rouges

L'Union belge a confirmé hier la mise en place d'une task force pour trouver le successeur de Roberto Martinez, qui a quitté son poste de sélectionneur des Diables Rouges après la performance décevante en Coupe du monde. Cette dernière va devoir identifier les profils intéressants et devra déboucher sur une double nomination, avec un directeur technique et un sélectionneur.

Selon le journal De Standaard, le profil du futur entraîneur a d'ores et déjà été défini. L'Union belge dispose de moyens financiers limités et ne croit pas pouvoir aller chercher un ténor du football mondial. L'idée est d'aller chercher un entraîneur à l'étranger et de trouver un sélectionneur ayant déjà de l'expérience sur un banc de touche. La décision aurait aussi été prise de ne pas aller chercher un entraîneur sous contrat dans un club belge.

Michel Preud'Homme serait lui en lice, et même en pole, pour devenir le nouveau directeur technique, mais il ne devrait pas être le sélectionneur. Sa nomination est attendue avant le nouvel an, avec un espoir de trouver un sélectionneur pour la trêve internationale du mois de mars.