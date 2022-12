De superbes images: les joueurs japonais ont été accueillis comme des héros après la Coupe du Monde (vidéo)

L'équipe du Japon de football est rentrée au pays mercredi, deux jours après son élimination aux tirs au but des huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar par la Croatie.

Si plusieurs joueurs évoluant en Europe sont retournés dans leurs clubs respectifs, le sélectionneur Hajime Moriyasu, le captaine Maya Yoshida et d'autres joueurs comme Ritsu Doan et Junya Ito ont été accueillis à l'aéroport Narita de Tokyo par une foule immense. "Grâce à leurs qualités individuelles et à leurs efforts collectifs, nos joueurs ont prouvé que nous pouvions être compétitifs sur la scène mondiale", a déclaré Moriyasu lors d'une conférence de presse dans un hôtel voisin.

Le Japon a réussi à s'extraire du difficile groupe E en battant successivement l'Allemagne et l'Espagne pour terminer en tête. Jamais jusqu'ici les Samouraïs bleus n'avaient réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale lors de deux Mondiaux consécutifs. En quatre participations à ce top 16, ils ne sont jamais parvenus à atteindre les quarts de finale. Ils ont été battus par la Turquie (1-0) en 2002, le Paraguay (déjà aux tirs au but 5-3, après 0-0) en 2010 et par la Belgique (3-2) en 2018, avant de s'incliner devant la Croatie (3-1 aux tirs au but, après 1-1) il y a deux jours.