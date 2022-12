La Belgique avec 29 athlètes à Turin, la plus grande chance de médaille pour Isaac Kimeli

(Belga) Isaac Kimeli est la plus grande chance de médaille de la délégation belge, composée de 29 athlètes, lors des championnats d'Europe de cross-country prévus dimanche à Turin en Italie.

Lors de la course de sélection à Roulers, Kimeli a déjà montré sa bonne forme du moment et est prêt à faire mieux que sa 9e place de 2021 à Dublin. En 2018, il avait remporté la médaille d'argent lors de l'Euro de Tilburg. Michael Somers, pour sa part, espère se rapprocher de sa cinquième place conquise à Dublin en 2021 tandis que John Heymans et Robin Hendrix visent un top 15. Au classement par pays, la Belgique ambitionne un podium et rêve de décrocher la médaille d'or. Chez les dames, la tâche s'annonce plus compliquée que chez les messieurs et Lisa Rooms, Eline Dalemans et Hanne Verbruggen devront être dans un grand jour pour accrocher un top 20 tandis que Mieke Gorissen, blessée, a dû déclarer forfait en dernière minute. Au classement par pays, les Belges visent un top 6. Sur le relais mixte, Stijn Baeten, Ruben Verheyden, Vanessa Scaunet et Mariska Parewyck, qui remplace Elise Vanderelst, tenteront d'égaler de leur performance de 2021 où ils avaient remporté la médaille de bronze à Dublin. Dans les catégories de jeunes, les espoirs de médaille sont très minces. Chez les U20 garçons, Noah Konteh peut néanmoins ambitionner un top 10. (Belga)