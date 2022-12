"Tout le monde devrait montrer plus de respect": un ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo vole à son secours et incendie les médias

Décidément, le nom de Cristiano Ronaldo fait beaucoup parler ces derniers mois. Plus que d'habitude ou du moins, dans une ambiance plus négative.

Alors qu'il arrive au crépuscule de son immense carrière, le natif de Madère ne semble pas accepter qu'il ne fasse plus partie des joueurs les plus performants. Relégué sur le banc à Manchester United, il a fini par donner une interview explosive qui a mené à la rupture de son contrat avec le club mancunien. En sélection, il a été mis sur le banc par son sélectionneur lors du match contre la Suisse. En son absence, le Portugal a joué à un niveau sensationnel, plantant cinq buts à la Nati avant l'entrée en jeu de CR7.

Autour de cette situation nouvelle pour CR7, la presse internationale ne cesse de relayer des rumeurs et génère une atmosphère néfaste autour de la sélection portugaise, qui joue un match capital contre le Maroc en quarts de finale de Coupe du monde, samedi.

Un climat que dénonce Mesut Özil, son ancien coéquipier au Real Madrid. "Je ne comprends vraiment pas d'où vient cette négativité constante de la presse à propos de Cristiano ... Les médias essaient juste d'obtenir des clics, et les experts qui n'ont plus de carrière veulent juste attirer l'attention avec son grand nom et essayer pour le faire mal paraître...", dénonce l'Allemand sur Twitter.

"Il a bientôt 38 ans - alors quelle est la surprise qu'il ne marque plus 50 buts par saison ? Tous les fans de football devraient être heureux de l'avoir vu jouer au football de classe mondiale pendant 20 ans. Je ne pense pas que quiconque de la nouvelle génération puisse à nouveau égaler ses chiffres. Il restera à jamais dans sa propre catégorie. Tout le monde devrait montrer plus de respect à l'un des plus grands athlètes de l'histoire du sport...", ajoute-t-il.

Un soutien qui fera certainement plaisir au principal intéressé qui va certainement devoir accepter le rôle de super remplaçant qui semble se dessiner pour lui.