Scott Jamieson en tête du Dunhill Championship de golf après un deuxième tour record

(Belga) Grâce à un tour en 63 coups, soit neuf sous le par, Scott Jamieson a pris la tête de l'Alfred Dunhill Championship de golf, comptant pour le DP World Tour/Sunshine Tour et doté d'1,5 million d'euros, à Malelane, en Afrique du Sud, vendredi.

L'Écossais, 39 ans, a réalisé un parcours sans faute avec neuf birdies, portant ainsi son total à 131, 13 sous le par. Le Français David Ravetto et les Anglais Eddie Pepperell et Nathan Kimsey se partagent la deuxième place à trois coups. En décembre 2012, Jamieson a enregistré sa seule victoire sur le circuit européen en Afrique du Sud, le Nelson Mandela Championship à Durban. - Classement après le 2e tour (par 72): 1. Scott Jamieson (Eco) 131=68-63 -13 2. Nathan Kimsey (Ang) 134=70-64 . David Ravetto (Fra) 134=67-67 . Eddie Pepperell (Ang) 134=69-65 5. Aaron Cockerill (Can) 135=70-65 . Dylan Mostert (AfS) 135=70-65 . MJ Daffue (AfS) 135=69-66 . Oliver Bekker (AfS) 135=69-66 . Dean Burmester (AfS) 135=65-70 (Belga)