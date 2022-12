"On peut penser à un retour": nos consultants voient bien Eden Hazard "annuler" sa retraite internationale (vidéo)

Eden Hazard a-t-il vraiment fait ses adieux aux Diables Rouges ? Sur le plateau de l'émission Dans le Vestiaire, l'équipe est revenue sur l'annonce du capitaine de l'équipe nationale, qui a décidé de dire stop à notre sélection pour se focaliser sur son avenir en club.

Une décision que tous comprennent, sans jugement. "Cela n'a pas été une happy ending, on aurait bien aimé aller plus loin. Je peux comprendre son choix, parce qu'il va maintenant s'occuper un petit peu plus de sa famille, parce qu'on est souvent partis, on n'est quasiment jamais chez soi. Cela marque un peu la fin d'une génération. Je le comprends tout à fait", précise par exemple Silvio Proto.

"Il a besoin de se refocaliser sur son club avant tout", juge de son côté Jérémy Taravel, invité sur le plateau. "Cela a été difficile, une élimination précoce en Coupe du monde. J'étais surpris, un peu triste aussi, parce qu'il nous a tant donné en Belgique que le voir partir comme ça, ça fait un peu mal", a-t-il détaillé. Ce que Marc Delire confirme. "C'est d'une logique absurde. Logique, parce que c'est normal, il n'était plus dedans. Mais absurde parce qu'à 31 ans, on n'est pas fini. Quand tu réfléchis bien, tu te dis qu'à 31 ans, il est peut-être fini. Ce qui a fait sa gloire, son statut de top joueur mondial, il ne l'aura plus: son accélération, sa vivacité. Je pense qu'il ne l'aura plus. En revanche, il a une intelligence de jeu qui peut lui permettre de modifier sa manière de jouer et d'être très intéressant", a-t-il lancé.

De quoi donner une confiance à nos deux consultants, qui voient bien Hazard surprendre tout le monde avec un retour à son amour national. "On peut aussi penser à un éventuel retour, Zidane l'avait fait, pourquoi pas Eden", rétorque d'ailleurs Jérémy Taravel. "Moi, je le vois bien revenir dans un an ou deux. Mais en ayant d'abord trouver un nouveau club, parce que là, il doit se casser, il ne va jamais jouer au Real. Mais à 31 ans, il n'est pas fini. Sauf s'il en a marre", a détaillé de son côté Marc Delire.