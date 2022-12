Coupe de Belgique de basket - Malines, Limburg, Liège et Louvain gagnent leur quarts de finale aller à domicile

(Belga) Malines, Limbourg, Liège et Louvain ont tous les quatre remporté à domicile leur quart de finale aller de la Coupe de Belgique de basket (messieurs) vendredi.

Le plus gros viatique est à mettre à l'actif des Liégeois qui se sont imposés de 14 unités face au Brussels à Huy (92-78). Malines s'est offert un viatique de douze unités contre Spirou Charleroi (87-75). Dans un remake de la finale de l'an dernier, Ostende s'en sort bien à Limburg Utd refaisant une partie de son retard pour en finir avec une défaite de trois points seulement (73-70). Louvain s'est imposé de son côté 79 à 71 face à Anvers. Les rencontres retour auront lieu dimanche (15h30) sauf le duel entre Ostende et Limburg Utd programmé le 13 décembre (20h30) et dont le vainqueur jouera soit contre Malines soit contre Charleroi en demi-finales. La finale est au programme le 12 mars à Forest National.